حبس ممرضة 4 أيام زعمت خطف طفلها للحصول على إجازة من العمل بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي بحبس ممرضه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد زعمها اختطاف طفلها الرضيع علي يد مجهولين من أمام منزلها، حيث تبين كذب إدعاء المتهمة واختلاقها الواقعة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بتحرير سيدة محضراً باختطاف طفلها من أمام المنزل أثناء عودتها من السوق.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، قاده الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون.

وكشفت جهود البحث أن صاحبة البلاغ لديها 3 اطفال وليس لديها طفل رضيع كما ادعت، وأن المذكورة تعمل ممرضة باحدي المستشفيات بالإسكندرية، وإستخرجت شهاده ميلاد بزعم أنها أنجبت طفل علي غير الحقيقة، حتي تتمكن من الحصول على إجازة رعاية طفل، واستدعى رجال المباحث زوج المتهمة وأكد بأنه منفصل عن المتهمة ولديه منها 3 أطفال وليس لديهم طفل رضيع.

ونجح رجال المباحث من ضبط شركاء المتهمة في ارتكاب هذه الجريمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، كما اعترفت المتهمة بتزوير شهادة ميلاد وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة ووجهت النيابة تهمة البلاغ الكاذب وتزوير محررات رسمية للمتهمة وأمرت النيابة العامة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز المتهمين الآخرين لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.