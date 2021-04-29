حبس شخص 4 أيام لانتحاله صفة صحفى بالغربية

الغربية فريق المحافظات

قررت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبى، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة صحفى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الإساءة لنائبة بمجلس النواب.

كانت النائبة قد تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت تتهم المذكور بانتحال صفة صحفى والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعى والتعدى عليها بالسب والقذف.

وكشف تحريات مباحث الإنترنت صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتم ضبطه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.