اليوم السابع
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حبس شخص 4 أيام لانتحاله صفة صحفى بالغربية

الخميس، 29 أبريل 2021 09:27 م
حبس شخص 4 أيام لانتحاله صفة صحفى بالغربية حبس - ارشيفية
الغربية فريق المحافظات

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قررت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبى، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة صحفى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الإساءة لنائبة بمجلس النواب.

كانت النائبة قد تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت تتهم المذكور بانتحال صفة صحفى والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعى والتعدى عليها بالسب والقذف.

وكشف تحريات مباحث الإنترنت صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتم ضبطه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


كفر الزيات

مباحث الانترنت

انتحال صفة صحفى

أمن الغربية

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