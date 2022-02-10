حافظ على صحتك.. طرق بسيطة للوقاية من 5 أمراض

كتبت فاطمة خليل

يمكنك الوقاية من الأمراض أو حتى تقليل مخاطرها على جسدك إذا اتبعت العديد من التعديلات على نمط حياتك وقللت الضغوط النفسية المحيطة بك، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بالمرض، في هذا التقرير طرق بسيطة للوقاية من 5 أمراض، وفقاً لموقع "health".

وفقًا للدكتور جايانت ثاكوريا ، استشاري أول الطب الباطني من مستشفى فورتيس إسكورتس بالهند، يمكن الوقاية من معظم الأمراض إذا كان لدينا نمط حياة مناسب وإذا كان بإمكاننا علاجها مبكرًا، ما يقرب من 80٪ من الأمراض التي نعانيها في الوقت الحاضر يمكن منعها إذا تمكنا من علاجها بشكل صحيح.

طرق سهلة لمنع حدوث مضاعفات لـ 5 أمراض



داء السكري من النوع الثاني



يُعد مرض السكري من النوع الثاني حالة طبية خطيرة وطويلة الأمد تتطور غالبًا عند البالغين، ولكنها أصبحت أكثر شيوعًا عند الأطفال، وتساهم عدة عوامل في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، زيادة الوزن أو السمنة هي أكبر عامل خطر. يمكن أن تكون هذه الحالة مهددة للحياة، ولكن إذا تم علاجها بعناية، فيمكن إدارتها أو حتى عكسها.

يمكن أن تساعد مراقبة مستويات السكر في الدم واستخدام الأدوية / الأنسولين، عند الحاجة ، على منع الإصابة مرض السكري.

يمكن أن يساعد فقدان الوزن من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة أيضًا في الوقاية من مرض السكري.

السمنة



لا تُعد السمنة المفرطة مرضًا، ولكنها قد تزيد من خطر الإصابة بمجموعة كبيرة من الحالات الصحية، والتي يمكن أن يهدد بعضها الحياة.يمكن أن تؤدي السمنة إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية وآلام الجسم وأمراض المرارة وما إلى ذلك.

في معظم الحالات، يمكن أن يساعد تناول الكثير من الفواكه والخضراوات، وتجنب الدهون المتحولة والدهون المشبعة، والحد من تناول السكر، وتباطؤ الأكل وما إلى ذلك في تجنب البدانة.

الضغط العصبي



في الوقت الحاضر، يعاني الناس من الكثير من التوتر، والذي يسبب عددًا من الأمراض.

يؤثر الإجهاد المزمن على الجسم ويساهم في كل شيء من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب إلى القلق واضطرابات الجهاز الهضمي.

تساعد إدارة الإجهاد في السيطرة على العديد من الحالات المزمنة أو تقلل من خطر الإصابة بها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي والنوم السليم يمكن أن يساعد في إدارة الإجهاد.

فيروس نقص المناعة البشرية



يعد فيروس نقص المناعة البشرية أحد أكثر الأمراض شيوعًا اليوم إذا تم علاجها في الوقت المناسب ، يمكننا منع المزيد من الضرر لجسمنا ويمكن أن يساعد العلاج المناسب والمنتظم لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية باستخدام العلاج المضاد للفيروسات القهقرية.

مرض الدرن



إذا تم علاجه مبكرًا، يمكننا منع حدوث المزيد من الضرر للرئتين أو أي جزء من الجسم.بالنسبة لمرض السل النشط، يتم العلاج بمزيج من الأدوية المضادة للبكتيريا لفترة من الوقت.

يجب على المريض أن يستمر في تناول الدواء كما هو موصوف من قبل الطبيب، لأن عدم إكمال دورة العلاج بأكملها يمكن أن يساهم أيضًا في مرض السل المقاوم للأدوية.

يمكن لهذا المزيج من الأدوية المضادة للبكتيريا أن يعالج المرض ، إذا تم علاجه بشكل صحيح.