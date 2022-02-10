جونسون: الأزمة الأوكرانية دخلت "أخطر مرحلة".. ويؤكد: بوتين لم يتخذ قرار الغزو

كتبت: نهال أبو السعود

صرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن الأزمة الأوكرانية دخلت "أخطر مرحلة" في زيارة لمقر الناتو حيث واصلت القوات الروسية حشدها العسكري على حدود جارتها الجنوبية.

وفقا لصحيفة الجارديان، قال جونسون: "معلوماتنا الاستخباراتية لا تزال قاتمة" مشيرا الى إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، قد اتخذ قرارًا بالغزو، وأضاف: "ربما تكون هذه أخطر مرحلة أود أن أقول إنه في غضون الأيام القليلة المقبلة، في أكبر أزمة أمنية واجهتها أوروبا منذ عقود، يجب علينا تصحيحها".

يقدر محللون عسكريون أن موسكو حشدت أكثر من 135 ألف جندي على حدود أوكرانيا، في كل من روسيا وبيلاروسيا - ويعتقد البعض الآن أن جميع العناصر الضرورية تقريبًا موجودة إذا أراد بوتين الهجوم.

وقال جونسون إن المملكة المتحدة والناتو لن يتدخلوا عسكريا إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم، لكنه كرر أن موسكو ستواجه عقوبات اقتصادية غير محددة، وأضاف أن الصراع سيكون كارثة لكلا البلدين ، حيث دعا بوتين إلى وقف التصعيد.

قال رئيس الوزراء: "أعلم أنه في الكرملين وعبر روسيا يجب أن يتساءلوا عما إذا كان من المعقول حقًا دفع دماء الجنود الروس ثمنا في حرب أعتقد أنها ستكون كارثية وكل ما يمكنني قوله هو أن هذه هي اللحظة الآن للتفكير في طريقة أخرى للمضي قدمًا".

وأشار جونسون إلى أن المملكة المتحدة قد تكون على استعداد لتقديم أسلحة لدعم اوكرانيا إذا قامت روسيا بغزوها ، قائلاً: "هذا ممكن، لا أريد استبعاد ذلك"، وأضاف: "سننظر في ما يمكننا تقديمه أكثر من ذلك ، لكن يجب أن أخبرك الأوكرانيون مستعدون جيدًا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه اتفق مع رئيس الناتو على "حزمة دعم" لتعزيز المساهمة العسكرية لبريطانيا لأعضاء دول شرق أوروبا في الحلف، وصرح جونسون إن بريطانيا سوف "تضاعف وجود" القوات في إستونيا ، حيث تساهم المملكة المتحدة بـ 900 جندى في مجموعة قتالية تابعة لحلف الناتو تقودها.