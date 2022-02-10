تفاصيل اجتماع الهيئات الشبابية بإدارة شباب البياضية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت منطقة إدارة شباب البياضية بمحافظة الأقصر، عقد إجتماع مع رؤساء مجالس الإدارات ومديري الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لإدارة شباب البياضية، وذلك في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال الاجتماع الذي عقد مع مديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور فتحي محمد خير وكيل الشباب بالمديرية نائباً عن صلاح رشوان مدير عام المديرية، وعدد من مديري الإدارات المركزية بالمديرية، وحضور محمود ذاكر يوسف مدير إدارة شباب البياضية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أليات تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية في كافة مجالاتها، ولمناقشة كيفية إزالة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الشبابي بكافة الهيئات التابعة لإدارة شباب البياضية، وكذلك تم التأكيد على ضرورة الإهتمام بالطرح الإستثماري داخل مراكز الشباب، واستغلال جميع المساحات داخل مراكز الشباب وعمل طرح استثماري لها، وكذلك العمل على جعل مراكز الشباب ب مراكز مجتمعية متكاملة حسب رؤية الوزير، وكذلك ضرورة التنسيق الإعلامي من خلال الإدارة بالمديرية مع وزارة الشباب، وضرورة الإهتمام بتسجيل الأنشطة على منظومة الربط الإلكتروني لمشروعات مراكز الشباب - ضرورة زيادة إيرادات الملاعب المنجلة وتوريد حصة الوزارة.

كما تم التأكيد بالإجتماع، على ضرورة حصر الأسوار الآيلة للسقوط بمراكز الشباب، وضرورة تنقية العضوية بمراكز الشباب وزيادة العضوية في كل مراكز الشباب من خلال فتح العضوية لأكبر عدد، وأيضاً زيادة العضوية من الأشخاص ذوي الهمم على أن تكون فتح العضوية لهم مجاناً، وإعداد بيان بعدد العضوية لكل مركز شباب وتعداد سكان القرية التابع لها المركز، وضرورة زيادة العضوية بعدد أكبر ما يمكن بمراكز الشباب وحصر أنشطة كل مركز شباب واحتياجات كل مركز، وضرورة حصر مراكز الشباب الأقل إمكانيات والاقتراحات المقدمة والحلول لتصبح مفعلة.

كما تم بحث سبل معرفة مراكز الشباب التي لم يتم صدور قرار إشهار لها، بحيث تكون مراكز تنمية شبابية يدار بواسطة لجنة إدارية بالمركز لحين صدور قرار اشهار لها، وكذلك ضرورة تفعيل المشروعات الحرفية لذوي الهمم وضرورة رفع طلبات بالاحتياجات الفعلية من العمالة، والإهتمام بتعليمات السلامة والصحة المهنية داخل الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب البياضية، وكذلك التأكيد على ضرورة تفعيل الشعب البرلمانية داخل مراكز الشباب وايضا ضرورة اضافة أنشطة توعوية وثقافية بخطة مراكز الشباب التابعة للإدارة.



إجتماع للهيئات الشبابية بإدارة شباب البياضية بالأقصر



إجتماع للهيئات الشبابية بإدارة شباب البياضية بالأقصر