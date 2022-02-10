تعليم المنوفية: تصعيد 18 مشروعا للتصفيات النهائية بالمسابقة الدولية ISEF 2022

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، بأن لجنة التحكيم الخاصة بتقييم مشروعات الطلاب والمشاركة فى المعرض المحلى للعلوم والهندسة ISEF 2022 والذى اختتمت فعالياته منذ قليل بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الهندسة بشبين الكوم قد انتهت بتصعيد 18 مشروعا بمشاركة 32 طالب وطالبة من إجمالى 72 مشروعا مقدمة من طلاب مدارس المنوفية لتمثيل محافظة المنوفية فى فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية .

واستعرضت مدير المديرية فى كلمتها خطة الطريق للحفل الختامى لتقييم مشروعات الطلاب موضحة أنه تم استهداف تدريب 200 معلم وتم عمل 14 معرضا مدرسيا لتشجيع الطلاب داخل الإدارات التعليمية العشر وأقامت المديرية 10 معارض تمهيدية ضمت 150 مشروعا مقدمه من الطلاب وتم تصعيد 72 مشروعا نهائيا للتقييم اليوم على مستوى محافظة المنوفية بمشاركة 109 طالب وطالبة.

وقامت مدير المديرية والمرافقين بتكريم الفرق المنفذة للمشروعات التى تم تصعيدها لتمثيل تعليم محافظة المنوفية على مستوى الجمهورية تقديرا لهم متمنية لهم التوفيق فى التصفيات النهائية لتمثيل جمهورية مصر العربية فى المعرض الدولى الذى سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية.