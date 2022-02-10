تعرف على بروتين نباتي شهير يساعد في تقليل دهون البطن

كتبت إيناس البنا

الدهون الحشوية هى الدهون التي تتراكم داخل الجسم وتلتف حول منطقة البطن، وتزداد خطورة تراكم هذا النوع من الدهون مع تقدم العمر، ووفقا لتقرير موقع "healthline"، فإن ما يجعل الدهون الحشوية مدعاة للقلق أيضًا هو أنه لا يمكن رؤيتها دائمًا - من المحتمل أيضًا أن يكون لدى الشخص النحيف دهون حشوية - وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تزيد من خطر حدوث أزمات صحية حادة تتراوح من ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية والسكري، وبمساعدة النظام الغذائي يمكن للشخص التخلص من هذا الشكل الخطير من دهون البطن.

كيف يساعد النظام الغذائي في إدارة الدهون الحشوية؟



تختلف الدهون الحشوية عن غيرها من الدهون، حيث يتم تخزينها في أعماق منطقة البطن ملفوفة حول أعضاء مثل الكبد والأمعاء، يمكن أن يمثل حوالي 10 % من الدهون المخزنة في الجسم كله.

وفقًا للخبراء، فإن الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من الدهون الحشوية هي تقليل تناول اللحوم أسبوعياً واستبدالها بمصادر نباتية للبروتينات، لهذا، يمكن أن تكون الأطعمة مثل الفول والبقول هي المفتاح لتقليل دهون البطن.

تُعزى فوائد هذه الأطعمة لتقليل الدهون إلى محتوى الألياف- وهي مغذيات كبيرة مرتبطة بالهضم الصحي وتقليل احتمالات الإصابة بالسمنة.

كيف تأكل البقوليات بالطريقة الصحيحة لفقدان الوزن؟



يقترح الخبراء تناول حصة إلى حصتين من البقوليات كل أسبوع كجزء من نظام غذائي صحي لحرق الدهون.

البقوليات من أفضل مصادر البروتينات النباتية، وهي طريقة رائعة للتغلب على آلام الجوع، مع مرور الوقت ، يؤدي تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي لدى الأشخاص.

تعتبر البقول من أفضل مصادر البروتين للأشخاص النباتيين أو الذين لا يتحملون اللاكتوز، يمكن إضافتها إلى أطباق اللحوم والفطائر والشوربات لمذاق وقوام أفضل.