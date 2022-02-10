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تحرير 215 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز بمدن وقرى كفر الشيخ

الخميس، 10 فبراير 2022 10:31 ص
تحرير 215 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز بمدن وقرى كفر الشيخ الحملة التموينية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة مكبرة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ من تحرير 215 محضراً تموينياً للمخالفين من أصحاب المخابز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.
 
وتمكنت الحملة من المرور على 215 مخبزا بمدن وقرى المحافظة،  وتنوعت المخالفات ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، ومواصفات، فتم تحرير 85 محضراً تموينيا "نقص وزن"،و19 محضراً مواصفات،ومحضر تجميع دقيق، وتحري 110 محضر لمخالفات أخرى متنوعة.
 
ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية على المخابز بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إنتاج خبز جيد للمواطنين، ومراجعة الوارد للمخابز من أجولة دقيق والتأكد من عدم تصريفها.
 
وقال محافظ كفر الشيخ، إن الهدف من الحملات  متابعة عدد من القطاعات الخدمية، بهدف إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الرضا لدى المواطنيين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع المخالفات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
التأكد من وزن الخبز
التأكد من وزن الخبز

انتاج تالخبز وحملات مستمرة
انتاج تالخبز وحملات مستمرة

حملة تموينية على المخابز
حملة تموينية على المخابز

متابعة انتاج الخبز
متابعة انتاج الخبز

متابعة جودة الخبز
متابعة جودة الخبز
 

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