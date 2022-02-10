بعد توقعات الأرصاد.. المرور يجهز غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد

جهزت إدارة المرور، غرف عمليات على مستوى الجمهورية تحسبا لسقوط أمطار وظهور شبورة أو الرياح على الطرق بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، قائلة: الدولة المصرية ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة حتى الخميس، مع ازدياد نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس بالبرودة لدى المواطنين.

أضافت إيمان شاكر، أن درجات الحرارة متوقع أن تصل الخميس إلى 16درجة مئوية، أي انخفاض 4 درجات طقس عن الأيام الحالية، مردفه: "يجب ارتداء الملابس الثقيلة بنهاية الأسبوع بسبب التقلبات الجوية التي نشهدها في فصل الشتاء، وعدم الاستهانة بالطقس".

وأكملت الدكتورة إيمان شاكر:"فصل الشتاء ما زال مستمر في تقلباته، وقد نتوقع انخفاض في درجة حرارة الجو في أي وقت خلال الفترة المقبلة، ومن المحتمل أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في أمواج البحر المتوسط، وهو ما يعرقل الملاحة وأنشطة الصيد.