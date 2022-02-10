برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء تخصيص رابط للوصول لنتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء: http://www.northsinai.gov.eg/citizens/Results1_2022.aspx



قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه جرى اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 79.2% من المتقدمين للامتحانات.

أضاف، أنه اعتبارًا من اليوم تم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر، ومما جرى تدريسه فى الفصل الدراسى الأول.