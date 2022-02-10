اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات دولية ضمن 51 رحلة أسبوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 8 رحلات طيران دولية ضمن 51 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، حيث يتم اتباع الإجراءات الاحترازية على الركاب الوافدين فور وصولهم إلى مهبط المطار.
كانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوربية.
وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتان من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا.
كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات دولية ضمن 51 رحلة أسبوعيةالخميس، 10 فبراير 2022 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 8 رحلات طيران دولية ضمن 51 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، حيث يتم اتباع الإجراءات الاحترازية على الركاب الوافدين فور وصولهم إلى مهبط المطار.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
اليوم وغدا.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات طيران دوليةالأربعاء، 09 فبراير 2022 08:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات دولية بينها رحلتان من بولنداالثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات دولية بينها رحلتان من أوكرانياالأحد، 06 فبراير 2022 10:45 ص
أكبر وصول خلال الأسبوع.. مطار مرسى علم يستقبل اليوم 22 رحلة طيران دوليةالسبت، 05 فبراير 2022 02:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة