اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات دولية ضمن 51 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 8 رحلات طيران دولية ضمن 51 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، حيث يتم اتباع الإجراءات الاحترازية على الركاب الوافدين فور وصولهم إلى مهبط المطار.



كانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوربية.



وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتان من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا.



كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.