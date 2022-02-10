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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات دولية ضمن 51 رحلة أسبوعية

الخميس، 10 فبراير 2022 05:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات دولية ضمن 51 رحلة أسبوعية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 8 رحلات طيران دولية ضمن 51 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، حيث يتم اتباع الإجراءات الاحترازية على الركاب الوافدين فور وصولهم إلى مهبط المطار.

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوربية.

وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتان من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا.

كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.


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