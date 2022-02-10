الهند تسجل 67 ألفا و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 67 ألفا و84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليونا و478 ألفا و60 حالة .

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 1241 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 506 آلاف و520 حالة .

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 790 ألفا و789 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 41 مليونا و180 ألفا و751 شخصا، وذلك بعدما تعافى 167 ألفا و882 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.