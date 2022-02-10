النيابة تقرر حجز سائق توك توك حاول التعدى على سائق نقل عام بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حجز سائق مركبة توك توك على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسبب بالتشاجر مع قائد اتوبيس نقل عام، بسبب نشوب خلافات على أولوية المرور على أثرها حاول التعدى عليه بالضرب وإعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، والتحفظ على الفيديو الخاص بالواقعة لفحصه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإسكندرية، يفيد برصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة "توك توك" وسائق أتوبيس نقل عام بسبب خلافات على أولوية المرور بالإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه، وطرف ثان سائق أتوبيس نقل عام ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بسبب خلافات على أولوية المرور، قام على أثرها الأول بمحاولة التعدى على الثانى بالضرب وإعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقى القبض على قائد مركبة "التوك توك" وضبط العصا الخشبية المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.