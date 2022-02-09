اليوم السابع
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نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى 2022.. لا يوجد رسوب

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:56 م
نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى 2022.. لا يوجد رسوب طلاب المدارس
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المدارس بدأت إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس، فى شكل تقديرات ويستطيع الطلاب الحصول عليها من قبل المدارس.

فيما أكدت مصادر مسئولة أن نتيجة الفصل الدراسى الأول لا يوجد فيها رسوب، مضيفة أن الطالب صاحب التقدير المنخفض لا يعتبر نفسه راسبا بل لديه فرصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى لتعويض انخفاض درجاته، مشيرة إلى أن نتيجة الترم الأول هدفها قياس مدى استيعاب الطلاب للتقييم الجديد، لكن لا يوجد رسوب، مشددة على أن حالة الطالب تحدد بعد أداء امتحان الفصل الدراسى الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدرت كتابًا دوريًا بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف للعام الدراسى 2021 / 2022، حيث نص الكتاب الدورى على أنه نظرًا للانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2021 / 2022، يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي.

كما تُعلن النتائج فى مكان واضح وظاهر بالمدرسة، على أن يتم عمل كشوف بأسماء الطلاب وقرين كل اسم التقدير الحاصل عليه الطالب والطالبة.

وأوضح الكتاب الدورى أنه بخصوص طلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة تُعقد لهم امتحانات فى مقررات الفصل الدراسي الأول وبنفس مواصفاته عقب انتهاء أجازه نصف العام.


التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوى

الرسوب فى الترم الأول

نتيجة الصف الثانى الثانوى

اخبار مصر

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