الكشف على 2460 مواطنا خلال قافلة طبية شاملة بالإبراهيمية القبلية فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار وأيضاً وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية لأهالى القرى، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع تم انعقاد قافلة بقرية الإبراهيمية القبلية بمركز كفر سعد فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تردد عليها 2460 مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تحويل عدد 47 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 9حالات، بالإضافة إلى إجراء 753 تحليل معملى وفحص 25 حالة بالأشعة و42 حالة أخرى بإجراء السونار.