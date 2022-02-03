"صحة دمياط" تُطلق أولى قوافل شهر فبراير بقرية الوسطانى بكافة التخصصات

دمياط معتز الشربينى

انطلقت قافلة طبية بقرية الوسطانى بمركز كفر سعد، نظمتها مديرية الصحة بدمياط، حيث تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وذلك للوصول لعدد أكبر من المستهدفين وفقاً لرؤية الدولة فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق، تضمن البيان الصادر عن مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، عدد المستفيدين من القافلة وذلك بعدد 1809 مواطنين، هذا إلى جانب تحويل عدد 13 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، بالإضافة إلى إجراء 604 تحليلا معمليا وفحص 18حالة بالأشعة و27 حالة أخرى بالسونار.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان.