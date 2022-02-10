الكرملين: رد موسكو على جواب واشنطن بات جاهزا

وكالات الأنباء

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، إن الملامح الرئيسية لرد موسكو على الجواب الأمريكى بشأن المقترحات الروسية للضمانات الأمنية، باتت جاهزة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه سيتم إنجازه بشكل نهائي، عندما يرى الرئيس فلاديمير بوتين ذلك ضروريا.

وأضاف بيسكوف: "بالفعل باتت جاهزة الملامح الرئيسية لردنا. وأعلن الرئيس بوتين خلال المؤتمر الصحفي مؤخرا، أنه أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرؤية الأساسية لروسيا حول الموضوع".

وتابع بيسكوف القول: "هناك تفهم عام، ولكن رئيس الدولة بالذات سيحدد ذلك عندما يعتبر أن ذلك بات ضروريا"

وفى وقت سابق، صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن المستوى المرتفع للتوتر بالعالم يتطلب جهودا متواصلة إضافية لضمان الاستقرار الاستراتيجى، وبالدرجة الأولى حصول روسيا على ضمانات أمنية شاملة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وفي تحية من بوتين للعاملين في وزارة الخارجية بمناسبة الاحتفال بيوم العاملين في المجال الدبلوماسي، أشار إلى أن هذه الجهود الإضافية الضرورية لخفض مستوى التوتر الحالي في العالم تتمثل قبل كل شيء في حصول روسيا على ضمانات شاملة من الولايات المتحدة وحلف الناتو.