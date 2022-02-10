القبض على متهم قفز من الطابق الثالث بمحكمة أكتوبر للهروب من قضية سرقة

كتب بهجت أبو ضيف

قفز عاطل متهم في قضية سرقة، من الطابق الثالث بمحكمة مدينة 6 أكتوبر في الجيزة، محاولا الهرب، إلا أن القوة الأمنية المعينة لتأمين المحكمة تمكنت من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من القوة الأمنية المعينة لتأمين محكمة أكتوبر، يفيد ضبط متهم حاول الهرب بالقفز من الطابق الثالث، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم خلال عرضه على نيابة الهرم بالمحكمة، للتحقيق معه في قضية سرقة، قفز من النافذة بالطابق الثالث محاولا الهرب، إلا أن أفراد القوة الأمنية المعينة لتأمين المحكمة تمكنوا من مطاردته وضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.