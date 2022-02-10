القبض على صاحب توك توك حاول التعدى على سائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة "توك توك" وسائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة "توك توك" وسائق أتوبيس نقل عام، بسبب خلافات على أولوية المرور بالإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه) طرف ثان (سائق أتوبيس نقل عام، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، بسبب خلافات على أولوية المرور، قام على أثرها الأول بمحاولة التعدى على الثانى بالضرب واعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد مركبة "التوك توك" والعصا الخشبية المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.