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الصغرى بالقاهرة تصل لـ10 درجات.. اعرف حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين

الخميس، 10 فبراير 2022 02:00 ص
الصغرى بالقاهرة تصل لـ10 درجات.. اعرف حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:
 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات.
 
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة.
 
 شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 06 درجات.
 
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجات.
 
 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11  فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات.
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة.
 
 شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 06 درجات.
 
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات.
 
 

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات.
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة.
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجات.
 
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 09 درجات.
 
 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة.
 
 شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجات.
 
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 09 درجات.
 
 

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 14 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة.
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجات.
 
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 09 درجات.

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