اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى وحدة سكنية بأرض العزب ببورسعيد

الخميس، 10 فبراير 2022 10:00 م
السيطرة على حريق فى وحدة سكنية بأرض العزب ببورسعيد سيارات مطافئ - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، فى السيطرة على حريق نشب داخل حجرة بوحدة سكنية فى منطقة أرض العزب نطاق حى العرب.

 

وتلقت الحماية المدنية إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل حجرة بوحدة سكنية فى منطقة أرض العزب نطاق حى العرب، فتوجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بواسطة قبل انتقاله إلى مناطق مجاورة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات المادية، والوقوف على ملابسات الحادث.


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