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"الزراعة": محافظة المنوفية سجلت صفر حالات تعد على الأراضى الزراعية

الخميس، 10 فبراير 2022 07:54 م
"الزراعة": محافظة المنوفية سجلت صفر حالات تعد على الأراضى الزراعية أراضى زراعية -أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قال المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إنه منذ صدور توجيهات القيادة السياسة بشأن وقف التعدى على الأراضى الزراعية، وأصدر الوزير تعليمات بالتعامل  بفكر غير تقليدى ومنعه والتصدى له بكل شكل، وتم التنسيق مع المحليات بشكل فورى وتشكيل لجان في كافة المحافظات للعمل على ذلك.

 

وأضاف "عامر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن الهدف الأساسى من تشكيل اللجان هو منع التعدى على الأراضى الزراعية وليس التعامل بعد التعدى، وحتى يكون المتعدى عبرة لمن يمس بأمن مصر القومى، وتابع: "والتعامل بكل حزم مع هذه الجرائم قلل نسب التعدى بشكل كبير لدرجة أن بعض المحافظات سجلت صفر تعدى مثل محافظة المنوفية".

 

ولفت "عامر" إلى أنه جارى التعامل المباشر مع أى شخص تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية، ويتم التحفظ على المعدات المستخدمة في الجريمة، وتابع:" هناك لجنة من الإدارة المحلية والعمدة والجمعية الزراعية تملك الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدين على الرقعة الزراعية".

 

وشدد "عامر" على أن المتعدى على الأراضى الزراعية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وسيتحمل نقل المخلفات الناجمة عن التعدى، ولن تتحمل الدولة ذلك، وسيتم إعادة الأراضى التي تم تبويرها إلى أصلها كرقعة زراعية بعد إزالة التعدى الواقع عليها.


اخبار مصر

التعديات

الزراعة

الادارة المحلية

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