الحبس لـ3 متهمين لإشعالهم النيران فى تروسيكل بالغربية

ترجع الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في تروسيكل بقرية محلة اللبن.

توصلت التحريات إلي تحديد المتهمين مرتكبي الواقعة، لخلافات مع صاحب التروسيكل، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنح بسيون التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم