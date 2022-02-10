اليوم السابع
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الحبس لـ3 متهمين لإشعالهم النيران فى تروسيكل بالغربية

الخميس، 10 فبراير 2022 02:27 م
الحبس لـ3 متهمين لإشعالهم النيران فى تروسيكل بالغربية محكمة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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عاقبت محكمة جنح بسيون بمحافظة الغربية، 3 متهمين بالحبس لاتهامهم بإشعال النيران في تروسيكل لمواطن من ذوي الهمم لخلافات بينهم، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "أحمد.س.ش.ف" بالحبس سنتين وغرامة ألف جنيه، ومعاقبة كلا من "محمد.ر.ال" و"أحمد.س.ا.ف" بالسجن لمدة سنة وشهرين وغرامة 200 جنيه.
 
ترجع الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في تروسيكل بقرية محلة اللبن.
 
توصلت التحريات إلي تحديد المتهمين مرتكبي الواقعة، لخلافات مع صاحب التروسيكل، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنح بسيون التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم
 
 
 
 
 
 

 


مدير أمن الغربية

محكمة جنح بسيون

بسيون

قرية محلة اللبن ببسيون

مباحث الغربيه

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