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الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بشأن بنك التنمية الأفريقى

الخميس، 10 فبراير 2022 10:43 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بشأن بنك التنمية الأفريقى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12-6-2019، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلي عضوية البنك.
 
كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة علي قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 12-10-2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
نشر القراران في الجريدة الرسمية.
 
 

السيسي

الرئيس السيسي

بنك التنمية الأفريقي

الجريدة الرسمية

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