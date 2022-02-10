"التعليم" توجه بدقة مراجعة نتائج امتحان الترم الأول قبل إعلانها للطلاب

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم توجيه المدارس بضرورة مراجعة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بدقة، وذلك قبل إعلانها رسميا للطلاب، خاصة عن ترجمة الدرجات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلى تقديرات، مشيرة إلى أن أى تقصير أو مشكلات سوف يحاسب المسئول عنها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طالبت المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات من خلال المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أنه يتم اعتماد وظهور نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات تبدأ من ضعيف حتى ممتاز، وتبدأ من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.



جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الحالى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا صحة لتعديل مواعيد إجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.