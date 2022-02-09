اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 1860 شابا وصرف 395 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:43 ص
القوى العاملة: تعيين 1860 شابا وصرف 395 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين  1860  شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 21  قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4550 من راغبي العمل، وتوفير 43 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 1761 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
 
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 15 منحة مواليد بـ 31 ألف جنيه ، ومنحة زواج واحدة بمبلغ 3000 جنيه ، و 4 منح  وفاة أحد الأقارب بمبلغ 8000 جنيه، ومنحتي وفاة عاملين بإجمالي 20 ألف جنيه ، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 668 عاملاً من المسجلين بإجمالي 334 ألفاً و500 جنيه ، وتسجيل 210 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.
 
وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 761 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 28 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 5 ندوات توعية عمالية ، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية ، والرد على 4 شكاوي نقابية.
 
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على  44 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 25 منشأة أخرى ، والتفتيش على 213 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 21 ألفاً و281 عاملا ، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 17 شكوى عمالية ، تم إحالة 2 شكوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوى، و 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .
 
وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالإنتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

مديرية القوى العاملة بالبحيرة

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