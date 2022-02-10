اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البنتاجون: روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكرى على حدود أوكرانيا

الخميس، 10 فبراير 2022 08:35 ص
البنتاجون: روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكرى على حدود أوكرانيا جون كيربى
واشنطن (أ ش أ)

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى إن روسيا تواصل تعزيز جهودها ووجودها العسكرى على حدود أوكرانيا . 

وأضاف كيربي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أن هناك تدفقا لقدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاها الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا ، لافتا الى وجود مؤشرات على أن مجموعات قتالية أخرى في طريقها .
 
وتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا في المستقبل القريب، وان كان المسئولون الأمريكيون يعتقدون أن فلاديمير بوتن لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن الغزو .

 


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