البنتاجون: روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكرى على حدود أوكرانيا

واشنطن (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى إن روسيا تواصل تعزيز جهودها ووجودها العسكرى على حدود أوكرانيا .

وأضاف كيربي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أن هناك تدفقا لقدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاها الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا ، لافتا الى وجود مؤشرات على أن مجموعات قتالية أخرى في طريقها .

وتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا في المستقبل القريب، وان كان المسئولون الأمريكيون يعتقدون أن فلاديمير بوتن لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن الغزو .