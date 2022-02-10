البحرين تدين إطلاق الحوثى طائرة مسيرة تجاه مطار أبها بالسعودية

إيمان حنا

أصدرت وزارة خارجية مملكة البحرين بيانا أدانت فيه بشدة إطلاق الحوثي طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، ووصفت العمل بالإرهابي الآثم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وفق"الأيام" البحرينية.

وأكدت الخارجية في بيانها وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي ووضع حد لهذه الأعمال الإرهابية الغادرة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.