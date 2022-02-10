الإحصاء الإيطالى: الإنتاج الصناعى يستعيد مستويات ما قبل كورونا وينمو 11.8%

فاطمة شوقى

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا سجل زيادة بنسبة 11.8% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وانتشر النمو السنوي إلى جميع التجمعات الرئيسية للصناعات، وهو أكثر وضوحًا للسلع الوسيطة والسلع الرأسمالية، بحسب المعهد، الذي أشار إلى أن المستوى المعدل موسمياً لمؤشر ديسمبر يتجاوز قيمة فبراير 2020 بنسبة 2%، أي الشهر السابق لبدء حالة الطوارئ الصحية. وفي عام 2020، سجل الإنتاج الصناعي انخفاضًا بنسبة 11.4%.

بالنظر إلى الاتجاه الاقتصادي لعام 2021، كانت هناك زيادات في المؤشر العام في جميع الفصول الأربعة، على الرغم من التباطؤ التدريجي على مدار العام.

وتميزت السلع الاستهلاكية بزيادات كبيرة وصلت لـ10.4% والطاقة لـ8.9%؛ الأكثر احتواء هو نمو السلع الوسيطة بنسبة 2.1% والسلع الرأسمالية بنسبة 0.3%، فيما كانت قطاعات النشاط الاقتصادي التي سجلت أكبر زيادة في الاتجاه هي إنتاج المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية 25.4%، والصناعات الخشبية والورقية والطباعة بنسبة 18.7% وتصنيع فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 16.5%. وسُجل انخفاض في أنشطة التعدين بنسبة 13.9%، وفي صناعة وسائل النقل بنسبة 3.7% وفي صناعة المعادن وتصنيع المنتجات المعدنية بنسبة 3.4%.