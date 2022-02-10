اليوم السابع
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استقالة قائدة شرطة لندن على خلفية فضيحة حفلات بوريس جونسون

الخميس، 10 فبراير 2022 10:04 م
استقالة قائدة شرطة لندن على خلفية فضيحة حفلات بوريس جونسون قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك
كتب محمد جمال

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استقالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك من منصبها وسط انتقادات لطريقة تعامل "سكوتلاند يارد" مع التحقيق فى انتهاكات قيود كورونا فى مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، بحسب "روسيا اليوم"، وقالت ديك: "من المحزن للغاية أنه بعد التحدث مع عمدة لندن صادق خان الخميس، أصبح من الواضح أن العمدة لم يعد يثق في قيادتي".

وأضافت: "لم يترك لى أى خيار سوى التنحى عن منصب مفوض دائرة شرطة العاصمة".

وأعلنت شرطة لندن أمس الأربعاء أنها "تراجع تقييمها بأن حفلة عيد الميلاد التي أقيمت يوم 15 ديسمبر 2020 لم تستوف الحد الأدنى حتى يتم فتح تحقيق جنائي"، وذلك بعد ظهور صورة جديدة لجونسون بجانب 3 من موظفي مكتبه وأمامهم زجاجة شامبانيا مفتوحة على الطاولة.

وأقيمت الحفلة خلال فترة سريان إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، وهو ما تسبب بفضيحة كادت تطيح برئاسة جونسون للحكومة البريطانية.

وضمن هذه الإجراءات، طالبت الحكومة المواطنين بالامتناع عن إقامة أي تجمعات بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.


كريسيدا ديك

لندن

بريطانيا

حفلات جونسون

داونينج ستريت

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