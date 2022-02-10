مصرع شخصين سقطا فى حفرة لأعمال الصرف الصحى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى شخصان، اليوم الخميس، مصرعهما بعد سقوطهما في حفرة لأعمال الصرف الصحى أمام مجمع محاكم الفيوم، وتم نقل الجثتين لمستشفى الفيوم العام، وتجرى الآن أعمال البحث عن شخص ثالث كان برفقتهما وسقط معهما داخل الحفرة ولم يتم التأكد حتى الآن من وفاته.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارا بوفاة شخصين بعد سقوطهما في حفرة لأعمال الصرف الصحى أمام مجمع محاكم الفيوم، وانتقلت قوة من الشرطة والاسعاف وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتين تم نقلهما لمستشفى الفيوم العام وجارى استخراج شخص ثالث كان برفقتهما وسقط معهما ولم يتم التأكد حتى الآن من وفاته.