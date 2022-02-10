إنشاء لجنة دائمة باتحاد الغرف لتسهيل بدء الأعمال وتنمية العلاقات مع سريلانكا

كتب إسلام سعيد

قرر المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي انشاء لجنة دائمة بالاتحاد لتلقي كافة شكاوي ومعوقات الاستثمار من الشركات السيريلانكية لرفعها للجهات الحكومية المختصة لتنمية ودعم استثماراتها المباشرة في الأسواق المصرية وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مجلس أعمال مشترك بين رجال أعمال البلدين كخطوة أولى لإنشاء غرفة تجارة مشتركة بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء العربي مع - أم كي بادماناثان - السفير السريلانكي بالقاهرة كما اتفق الطرفان خلال اللقاء علي البدء في الترتيب لمنتدي أعمال مشترك يصاحبه لقاءات مباشرة بين رجال أعمال البلدين لبحث كافة فرص الاستثمار المشتركة لطرح إنتاجها بالأسواق المصرية وإعادة التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارة حرة والتي تتيح وصول ما يتم إنتاجه في مصر من منتجات للوصول إلي حوالي مليار مستهلك حول العالم بدون رسوم جمركية وتشمل الأسواق الإفريقية وأسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول اتفاقية السوق العربية المتحدة ودول امريكا اللاتينية الأعضاء باتفاقية الميركسور، وذلك بالإضافة لوضع الإطار العام لاتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و غرفة سيلان المركزية للتجارة .

وقال السفير السريلانكي أن الطفرة التي حققتها الحكومة المصرية في أداء الاقتصاد القومي وما حققته من تنمية شاملة و إصلاح تشريعي وإجرائي لجذب وتشجيع الاستثمار وإصلاحات وتطوير البنية التحتية جعلت من السوق المصرية الأكثر جذبا للاستثمارات الدولية في المنطقة وهو ما شجع العديد من الشركات السريلانكية علي دخول الأسواق المصرية في قطاعات أنشطة التمويل متناهي الصغر وقطاع تصنيع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث بدأت بالفعل إحدى شركات بلاده بإنشاء مصنع الاسكندرية للملابس الجاهزة وفرت من خلالها حوالي 1200 فرصة عمل أمام العمالة المصرية .

وأكد بادماناثان اهتمام العديد من الشركات السريلانكية للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة في محافظات الإسماعيلية و أقليم قناة السويس ومحافظات بني سويف وسوهاج بالوجه القبلي .

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي علي تقديم الاتحاد العام للغرف التجارية لكافة المساهمات والمساعدات التي يحتاجها مجتمع الأعمال السريلانكي لدخول الأسواق المصرية من استشارات ودعم لوجيستي و التوسط مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لتسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات وطرح كافة فرص الاستثمار الواعدة ودفع فرص الاستثمار المشتركة .

وأضاف أن هناك فرصا واعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرا إلي أنه قد كان حان الوقت لاتخاذ المزيد من الجهود المشتركة من تبادل البعثات التجارية ومنتديات الأعمال المشتركة لتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة تخدم مصالح الدولتين موضحا أن المباحثات مع الجانب السريلانكي خلال العامين الماضيين كان لها أثرا كبيرا علي تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وما حققته من نتائج يؤكد علي اهتمام مجتمعات الأعمال بالبلدين لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة .