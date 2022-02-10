إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكسارة فى الصالحية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكسارة بمنطقة كوبرى الكسارة الثالث بمدينة الصالحية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الشرقية بسبع سيارات إسعاف، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم سيارة رقم "ط ل د 8154"، مع سيارة رقم "ر ج د 1249"، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص جميعهم من بلبيس بمحافظة الشرقية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الشرقية بسبع سيارات إسعاف ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسياراتين إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وكسور وجروح بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقرى.