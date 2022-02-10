إصابة 3 أشخاص فى انقلاب "توك توك" بأبو سلطان فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك، بدون لوحات معدنية، أمام كوبرى أبو سلطان، فى البر البطئ بالطريق الزراعى، بدائرة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف، ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب توك توك، بدون لوحات معدنية، أمام كوبري أبو سلطان، في البر البطئ بالطريق الزراعي، بدائرة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاث أشخاص من أبو صوير، وهم محمد عبد الكريم كامل، 34 عامًا، مصاب بسحجات بالقدم باليسرى والساق الأيسر، وأية محمد محمد، 25 عامًا، مصابة بجروح متفرقة باليدين واشتباه كسر بالذراع الأيمن والساق اليسرى، وبدور إبراهيم عبده، 15 عامًأ، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.