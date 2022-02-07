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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب "توك توك" فى بيلا بكفر الشيخ

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:58 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب "توك توك" فى بيلا بكفر الشيخ حادث - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب توك توك على طريق الكوم الطويل، سيدى غازى، بنطاق مركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين فى الحادث عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك، علي طريق الكوم الطويل، سيدي غازي، نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص.


وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، حماده مصطفى المغازى، 55 سنة، مقيم بقرية الكوم الطويل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه كسر بالذراع الأيمن، حمدي صابر متولى، 60 سنة، مصاب بالكوم الطويل، مصاب بإصابة بالفم، والسمرة يوسف محمد 50 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، توحيد حسن سيد، 55 سنة، مصاب بكدمات بالوجه، وجميع الحالات مستقرة، حيث جرى عمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة وهم حاليا تحت الملاحظة بقسم استقبال مستشفى برج البرلس المركزي.

تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة بيلا، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الحادث، فيما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من على الطريق.
 

 


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