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إحالة أوراق شاب وعشيقته إلى المفتى بتهمة قتل زوجها فى قنا

الخميس، 10 فبراير 2022 10:00 ص
إحالة أوراق شاب وعشيقته إلى المفتى بتهمة قتل زوجها فى قنا مجمع محاكم قنا - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أحالت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير، أوراق شاب متهم وعشيقته، إلى فضيلة المفتى بتهمة قتل الزوج.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما عثر على جثة لشخص يدعى "أحمد.ع" 50 عاما، متعفنة في جبال الكرنك، والمتهم "إبراهيم.ح.م" مقيم بسوهاج، والدافع من الجريمة التخلص من المجني عليه، ليخلو الجو للمتهم مع زوجة المجني عليه، وتدعى "وداد.ع"، بعد علاقة غير شرعية بينهما.

 

تم إحالة القضية التي حملت رقم 2111 لسنة 2021 جنايات أبوتشت،  والمقيدة برقم 376 لسنة 2021 كلي قنا، والتي أحالت الدعوى إلي المفتي.

 


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