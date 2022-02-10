أنتونى فاوتشى: أمريكا تخرج من مرحلة الوباء الكامل لأزمة كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من أن نحو نصف مليون شخص قد ماتوا حول العالم منذ ظهور متحور كورونا أوميكرون فى نوفمبر الماضى، إلا أن د. أنتونى فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكى جو بايدن يقول إن الولايات المتحدة تخرج من مرحلة الوباء الكامل لأزمة كورونا.

وذكرت الصحيفة أن رقم 500 ألف هو إحصائية واقعية، وتذكير بالحصيلة المستمرة للوباء مع بدء تراجع الإصابات تقريبا فى كل ولاية أمريكية.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن نحو 100 ألف وفاة حدثت منذ أن تم الإعلان عن أن متحور أوميكرون مثير للقلق فى الولايات المتحدة.

وقال مدير الحوادث بالمنظمة عبيدى محمود فى جلسة سؤال وجواب عبر الإنترنت إن معدل الوفيات مأسوى نظرا لإتاحة اللقاحات الفعالة. وقال إنه تم تسجيل 130 كليون إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور أوميكرون.

وقال فاوتشى فى تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز إن القرارات الخاصة بقيود كورونا فى الولايات المتحدة سيتم اتخاذها بشكل متزايد على أساس محلى مع الخروج من المرحلة الوبائية الكاملة لكوفيد 19. وأضاف أنه سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يتخذون قرارات حول الكيفية التى يريدون التعامل بها مع الفيروس.

وفى الولايات المتحدة، تراجعت إصابات كورونا 44% فى الأسبوع الماضى مقارنة بالأيام السبعة السابقة، وفقا لمتتبع واشنطن بوست، كما تراجعت أيضا معدلات نقل الحالات بالمستشفيات خلال نفس الفترة.

إلا ان متوسط الوفيات فى سبعة أيام خلال الزيادة التى سببها أوميكرون وصلت إلى 2600 فى الأيام الأخيرة، وهو أعلى معدل تسجله الولايات المتحدة منذ قرابة عام.