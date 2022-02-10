أسوان تستعد للتعامل السريع مع تداعيات هطول الأمطار والسيول

أسوان – عبد الله صلاح

تستعد محافظة أسوان مبكرا للتعامل السريع مع أي تداعيات لهطول الأمطار والسيول وسبل المواجهة والاستفادة من الدروس السابقة، لاسيما فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية، الذى يستلزم العمل بروح الفريق الواحد والاستعداد المسبق والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة ومراجعة سيناريوهات العمل السابقة لتلافى كافة أوجه القصور بها.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، للجهات المشاركة بالمشروع أثناء تنفيذ البروفة العملية التى تم تنظيمها باصطفاف 240 معدة وسيارة ومركبة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية والهيئات والشركات، فيما أكد اللواء حازم عزت، أن توجيهات محافظ أسوان تشدد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب.

ولفت إلى إعطاء بعض التعليمات والملاحظات للجهات المشاركة خلال تفقد الاصطفاف لتلافيها أثناء البروفه العملية القادمة للظهور بالشكل النموذجى والمشرف فى العرض النهائى لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم .