أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكسارة بالصالحية

الإسماعيلية - السيد فلاح

ننشر أسماء 9 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكسارة بمنطقة كوبري الكسارة الثالث بمدينة الصالحية، وعقب وقوع الحادث دفع مرفق إسعاف الشرقية بسبع سيارات إسعاف، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين، وتم نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج.

وتلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة رقم "ط ل د 8154"، مع سيارة رقم "ر ج د 1249"، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص جميعهم من بلبيس بمحافظة الشرقية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الشرقية بسبع سيارات إسعاف ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف، وتم نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وكسور وجروح بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقرى.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم، سليمان شحات سليم، 48 عامًا، مصاب بجرح قطعى 3 سم بالرأس وكدمة بالرأس، وعماد عيد سيمان، 17 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالرأس، ومحمود إبراهيم سليم، 16 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات بالجسم، وعبد العزيز عبد المنعم محمد، 63 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم وجرح قطعى 10 سم بالرأس، وكريم أسامة السيد، 15 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم وجرح قطعى 10 سم بالرأس، وعاطف عبده إسماعيل، 62 عامًا، مصاب بجرح قطعى 8 سم، وجرح 4 سم بالأنف، ومحمد السيد على، 13 عامًا، مصاب بجرح قطعى 5 سم بالرأس وسحجات وكدمات وإسلام رضا محمد، 15 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه نزيف داخلى بالبطن، وفاروق محمد فاروق، 22 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم جميعًا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقى العلاج.