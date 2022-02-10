أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10-2-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 10-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.516 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اراب للتنمية والاستثمار العقاري، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اراب للتنمية والاستثمار العقاري، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.516 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 292.4 مليون ورقة مالية بقيمة 919.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.78%، والعرب على 9.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 119.4 ألف جنيه، 55.1 مليون جنيه، 41.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 83.7 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13816 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4570 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2116 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4631 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1161 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: - العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.33%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 17.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.91%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 14.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.39%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 13.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.29%.

-أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.15%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 4.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.01%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 8.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.19%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 15.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.