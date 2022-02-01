وكيل الرقابة الإدارية لـ"الحياة اليوم": تواجدنا بمعرض الكتاب لنشر قيم الشفافية

إبراهيم حسان

قال اللواء دكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة تجاوزت الفكرة النمطية بالتعامل مع قضايا الفساد، إلى نشر نهج واضح للعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية بين المواطنين، فكان تواجدهم حاضرا بمعرض الكتاب، لإحداث حماية للمجتمع من أخطار الفساد حتى يكون شريك مع الهيئة في مكافحته.

وأضاف فى لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن تصميم جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بالشكل الفرعوني، هو إرساء للحضارة المصرية العريقة جدا والممتدة لآلاف السنين، وهذه الحضارة لا تضاهيها حضارة، كما تم استخدام التقنيات الحديثة وتقنية الهولوجرام لرمز الحكمة ومكافحة الفساد لدى القدماء المصريين "ماعت"، على اعتبار أن المصريين القدماء يعتقدوا فيها أنها تحمي رأس الدولة من الفساد.

وأوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تقوم بدورات تدريبية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا أمر هام جدا لنرفع القدرات لدى الموظفين التابعين لهيئة الرقابة الإدارية، متابعا: "الندوات التي تعقدها الهيئة في معرض الكتاب متاحة للجميع، ويتم مناقشة المواطنين الذين يجلسون مع أعضاء الهيئة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، للاستفادة من المواطنين وإفادتهم أيضا".