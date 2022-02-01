اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 فبراير 2022 04:29 ص
أكرم القصاص
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وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بإدانة جرائم الحوثى

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 04:00 ص
وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بإدانة جرائم الحوثى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني
أ ش أ

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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات جريمة استهداف جماعة الحوثي لمنازل المواطنين في قرى مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعدد من قذائف الهاون. 

وطالب معمر الإرياني - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة الجرائم التي ترتكبها الحوثي بحق اليمنيين، والعمل بشكل فوري على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وأوضح أن الاستهداف لأحد منازل المواطنين أسفر عن مقتل مدني، وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة‏. 

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تواصل بشكل يومي أعمال القصف الممنهج على المدن والقرى الآهلة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة، وجرائم القتل الممنهج بحق اليمنيين في مختلف المحافظات، والتي يذهب ضحيتها النساء والأطفال والشيوخ، في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر‏. 


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