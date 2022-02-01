وزيرة خارجية ليبيا تصل إثيوبيا للمشاركة بالدورة الأربعين للاتحاد الأفريقى

كتب أحمد جمعة

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، فجر الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها أن الدورة ستُعقد يومي الثاني والثالث من فبراير الجاري في مقر الاتحاد؛ لمناقشة عدة ملفات أبرزها التحديات التي تواجه دول أفريقيا بصفة عامة، وجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها والوضع الأمني.

واستقبل الوزيرة والوفد الليبي المرافق لها في مطار أديس بابا كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الإثيوبية.