اليوم السابع
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وزارة الداخلية تنظم رحلات لأبناء الشهداء لمتحف الشرطة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:11 م
وزارة الداخلية تنظم رحلات لأبناء الشهداء لمتحف الشرطة متحف الشرطة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثار زيارة لمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين بالقاهرة، ضمت عدد من (أبناء أسر الشهداء – طلبة المدارس – دور الأيتام – الأيتام ذوى القدرات الخاصة "صحبة مشرفيهم") بمقر متحف الشرطة.
 
وتضمنت الزيارة توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال، فضلاً عن اصطحابهم فى جولة داخل المتحف اطلعوا خلالها على جانب من بطولات وتضحيات رجال الشرطة، ودورهم البارز فى حماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين على مر التاريخ.
 
ولاقت الزيارة استحسان أسر الشهداء، والأطفال والمشرفين عليهم الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية مُعربين عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

ابناء الشهداء

قطاع حقوق الإنسان

قطاع شرطة السياحة والآثار

متحف الشرطة

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