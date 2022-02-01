اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:22 م
أكرم القصاص
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وزارة الداخلية السعودية: إعدام فلسطينى فى جدة قتل مواطنا بضربه على وجهه

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:09 م
وزارة الداخلية السعودية: إعدام فلسطينى فى جدة قتل مواطنا بضربه على وجهه الداخلية السعودية
كتب أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها حكم القتل قصاصا بمقيم من الجنسية الفلسطينية بمحافظة جدة بعد إقدامه على قتل مواطن بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح لإطار سيارة ما أدى إلى وفاته.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحكم قد أيد من مرجعه ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة، ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجانى الفلسطينى.

 

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد ذكرت في بيانها، أن الجاني وهو فلسطيني يقيم في محافظة جدة قد أقدم على قتل مواطن، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد، وضربه بعدها بمفتاح لإطار سيارة، ما أسفر عن وفاة المجني عليه.


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