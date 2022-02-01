ورشة عمل للبرلمان العربى لإعداد مشروع قانون استرشادى لمكافحة العنف ضد المرأة

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يعقد البرلمان العربى الثلاثاء، ورشة عمل، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، للإعداد لمشروع قانون استرشادى عربى لمكافحة العنف ضد المرأة، تزامنًا مع يوم المرأة العربية.

ووفقا لبيان صادر عن البرلمان العربى مساء الإثنين فإن عددا من الوزراء ورؤساء ومدراء الهيئات الوطنية المعنية بقضايا المرأة فى الدول العربية، ورؤساء اللجان وممثلى المجالس والبرلمانات الوطنية العربية والمعنيين بقضايا المرأة فى الدول العربية وأعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربى سيشاركون فى أعمال الورشة.

تناقش الورشة عددًا من المحاور منها تبادل الآراء والاقتراحات حول الآليات الخاصة بتطوير التشريعات الوطنية المعنية بتوفير الحماية والدعم للمرأة العربية، وكذلك بحث الآليات اللازمة لمعالجة التحديات التى تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المرأة بالدول العربية.

كما تناقش الورشة العناصر الواجب توافرها فى مشروع القانون الاسترشادى العربى لمكافحة العنف ضد المرأة والمشاكل والتحديات التى تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها.

وتأتى أهمية هذه الورشة من منطلق حرص البرلمان العربى على ضرورة ضمان حماية المرأة العربية من كافة أشكال العنف، خاصةً فى ظل الأزمات الأخيرة ومنها جائحة كورونا التى كشفت عن الحاجة إلى مزيد من آليات الحماية للمرأة.