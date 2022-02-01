هل صوم أول رجب سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم؟.. دار الإفتاء تجيب "فيديو"

كتب على عبد الرحمن

"هل صوم أول رجب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟".. ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر الذى أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك تزامنًا من استطلاع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم هلال شهر رجب.

رجب

الاشهر الحرم وتابع عبد السميع: "لكن ليس هناك أمر مباشر بالصيام فى أول يوم، وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام فى المٌستحب " صم من الحرم واترك"، أى أن صيام أول يوم من وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجب من الأشهر الحٌرم، وتكلم عن فضل شهر رجب وأنه يٌستجاب في أول ليلة منه الدعاء".وتابع عبد السميع: "لكن ليس هناك أمر مباشر بالصيام فى أول يوم، وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام فى المٌستحب " صم من الحرم واترك"، أى أن صيام أول يوم من رجب هناك نصوص عامة يدخل فيها هذا اليوم وليس هناك نصا بخصوصه، فمثلا لو صادف أول يوم رجب يوم الخميس وهو يوم يٌستحب فيه الصيام كما ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".



استطلاع هلال رجب وتستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير لعام 2022، هلال شهر رجب لعام 1443 هجريا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية، وسيجرى إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى.

ويولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443 هجريا الموافق 2022 / 2 / 1م (يوم الرؤية)، وفلكيا ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك، تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجريا فلكيـا يوم الأربعاء 2022 / 2 / 2 م.