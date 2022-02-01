نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع سفير هولندا تطورات العملية السياسية

كتب أحمد جمعة

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى عبد الله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء، سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، "دولف هوخيڤونين"، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي – بحسب بيان صحفي - بالسفير الهولندي وحمّله نقل تحيات المجلس الرئاسي، لرئيس وأعضاء حكومة بلاده التي تم تشكيلها مؤخراً، مشيداً بالعلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، بما يعزز التعاون الدائم في اطار الاحترام المتبادل .

من جهته أكد سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، أن جهود بلاده تتركز في دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ووصول ليبيا إلى السلام، وحالة الاستقرار الدائم، مشيداً بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.