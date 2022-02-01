موانئ البحر الأحمر توقع بروتوكولا للتخلص النهائى والآمن من المخلفات البترولية

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تجديد بروتوكول التعاون مع شركة بتروتريد من أجل التخلص الآمن من المخلفات الزيتية والبترولية بمواني الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة فى بيان لها البروتوكول يقضى بالتزام الشركة بضرورة تقديم موافقة جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول والالتزام بكافة التعليمات والصكوك والمدونات الدولية وتعديلاتها الصادرة من المنظمة البحرية الدولية لمنظومة التخلص الاُمن من المخلفات البترولية والزيتية.

وأكدت الهيئة أن الشركة ستلتزم بتوفير المعدات المناسبة وسيارات نقل المخلفات البترولية والزيتية الي خارج مواني الهيئة كما تلتزم الشركة من خلال البروتوكول باستلام المخلفات البترولية والزيتية والرواسب البترولية من مقاولي الاشغال علي الرصيف بالتنسيق مع التوكيلات الملاحية مباشرة وتسليمها من الميناء وموافاة ادارة حماية البيئة بالهيئة ببيان استلام الكميات شهرياً.