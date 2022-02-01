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كواليس جلسة استئناف المتهم بالاعتداء على سيدة الوراق على حبسه 5 سنوات

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:41 م
كواليس جلسة استئناف المتهم بالاعتداء على سيدة الوراق على حبسه 5 سنوات المجنى عليها _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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نظرت منذ قليل محكمة جنح مستأنف الوراق الاستئناف المقدم من المتهم بالاعتداء بالضرب واستعراض القوة على شقيقة زوجته فى القضية المعروفة بـ"سيدة الوراق"، على حكم حبسه 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه وحضرت المجنى عليها جلسة الاستئناف، وقدم دفاع المتهم خلال الجلسة عدة طلبات، وقررت المحكمة رفع الجلسة عقب ذلك تمهيدًا لإصدار القرار.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم استغل ضعف المجنى عليها، وخوفها منه، كان يتلذذ بما آل إليه موقفها، من تذلل وإهانة وامتهان كرامتها أمام أبنائها، إيذاء بسط سلطانه عليها، فى استعراضه القوة.

وقالت ربة المنزل المجنى عليها والتي جرى تصويرها أثناء قيام زوج شقيقتها بالاعتداء عليها بالضرب والإهانة أمام أطفالها في أحد شوارع منطقة الوراق، إن الواقعة حدثت عندما كانت بصحبة أطفالها، متوجهة لقضاء بعض طلبات المنزل، وفوجئت بزوج شقيقتها يعترض طريقها ويعتدى عليها.

وتابعت المجني عليها خلال سماع أقوالها بجهات التحقيق، أنها فوجئت بزوج شقيقتها وشخص آخر تربطه به صلة صداقة يعترض طريقها، ويوجه لها سيلا من الشتائم أمام أبنائها ثم جذبها من ملابسها بشدة، وطلب من الشخص الذي كان بجواره تصوير الواقعة بهدف إذلالها.


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